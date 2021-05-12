اشتوكة : مُستخدمات دار الطالبة ببلفاع بدون أجرة مند سنة

هبة بريس ـ أحمد وزروتي

نددت مستخدمات دار الطالبة ببلفاع التابعة ترابية إلى إقليم أشتوك آيت باها، بعدم توصلهن بمستحقاتهن كمستخدمات لدى جمعية دار الطالبة ببلفاع لازيد من سنة.

وشدد بيان توصلت به هبة بريس على أنه، وبعد انسداد كل سبل الحوار والتواصل مع مكتب الجمعية ورئيسها وتعنته ورفضه صرف مستحقاتهن، أقدمن بتاريخ 2021/04/14 على تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر دار الطالبة للتأكيد على ملحاحية وآنية مطلبهن العادل والمشروع في صرف مستحقاتن لكونه مصدر عيشهن الوحيد، حسب ما جاء في البيان. إلا أن الرئيس، يضيف البيان، ومكتبه وبدل فتح حوار جاد معهن، لإيجاد حلول استعجالية تصون كرامتهن، عمد إلى استفزازهن عبر استفسارات كيدية عن سبب التغيب عن العمل لمدة ساعتين التي اقمن فيها تلك الوقفة الاحتجاجية.

وامام هذا الوضع ومع نهج سياسة الأذان الصماء وبعد استنفاد كل الطرق الحبية وعدم اسفار اللقاء الذي جمعهن مع قائد قيادة بلفاع بعد دعوتهن للحوار على إثر الوقفة الآنفة الذكر، يضيف البيان، قمن يوم 2021/05/10 بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم شتوكة ايت بها لرفع مطالبهن للسيد عامل الإقليم ملتمسات منه التدخل لانصافهن وحث رئيس جمعية دار الطالبة على صرف مستحقاتهن التي لم يتوصلن بها لازيد من سنة.

وحملت كل من رشيدة دهباوي، صالحة عبد اللوي، سامية لشطان، فاطمة الرامي، عائشة المتوكل، عائشة امسلالي المستخدمات بالدار، والموقعات على البيان، المسؤولية الكاملة لرئيس جمعية دار الطالبة ببلفاع عن التأخر في صرف مستحقاتهن، كما نددن بالاستفزازات والسلوكات الممارسة في حقهن لثنيهن عن المطالبة بحقهن.

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