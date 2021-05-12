بالفيديو..حكيمي يدخل كبديل ويساهم في قيادة الإنتر للفوز على روما

هبة بريس ـ رياضة

ساهم الدولي المغربي أشرف حكيمي في قيادة إنتر ميلانو للفوز على ضيفه روما بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

ودخل أشرف حكيمي كبديل في الدقيقة 60، وقاد هجمة مرتدة في الدقيقة 90 ثم أعطى تمريرة حاسمة لزميله البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل منها الهدف الثالث للإنتر.

وتعتبر هذه التمريرة الحاسمة التاسعة لأشرف حكيمي في الدوري الإيطالي هذا الموسم، مقابل 7 أهداف.

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