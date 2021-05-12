عيد الفطر
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المغرب يعلن غدا الخميس أول أيام عيد الفطر..و”هبة بريس” تتمنى لكم عيدا سعيدا

2021-05-12 / 8:10 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الأربعاء، أن عيد الفطر المبارك يحل بالمغرب يوم غد الخميس 13 ماي الجاري الموافق لفاتح شوال 1442 هجرية، ليكون شهر رمضان الفضيل قد استغرق 29 يوما فقط.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شوال بعد مغرب اليوم، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال.

وأضافت أن هؤلاء أكدوا لها جميعا ثبوت رؤية هلال شهر شوال. وعليه فإن شهر رمضان يتوقف عند اليوم التاسع والعشرين، ويكون عيد الفطر، الذي هو فاتح شهر شوال، يوم الخنيس 13 ماي 2021.

وبمناسبة حلول فاتح شوال تتمنى جريدة هبة بريس لكافة قرائها وزوارها الكرام، كما للشعب المغربي، عيد فطر سعيد.. وكل عام وأنتم بخير

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