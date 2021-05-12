العدوان الإسرائيلي
الصورة من الارشيف

العدوان الإسرائيلي على غزة يحصد 65 قتيلا و365 جريحا

2021-05-12 / 7:55 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أكدت مصادر طبية فلسطينية، ليل الأربعاء، سقوط 65 قتيلا، من بينهم 16 طفلًا و 5 سيدات ومسن، وإصابة 365 فلسطينياً بجراح مختلفة، من جرّاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

هذا ذكرت مواقع فلسطينية أن قصفاً إسرائيلياً جديداً على قطاع غزة تسبب، مساء الأربعاء، في انهيار برج الشروق في القطاع، بعد استهدافه بأربعة صواريخ، علما أن إسرائيل هددت في وقت سابق اليوم باستهدافه وطالبت السكان بإخلائه.

وذكرت مصادر صحافية فلسطينية أن 3 قتلوا في قصف إسرائيل لبرج الشروق، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا عن دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وتل أبيب، فيما أفاد مراسل العربية بوقوع 3 إصابات في عسقلان جراء سقوط صواريخ من غزة وإصابة خطيرة في سديروت.

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