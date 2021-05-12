الـPPS يُطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين

هبة بريس ـ الرباط

طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأسبوعي عن بُعد، أمس الثلاثاء، المُجتمع الدولي بالتخلي عن حياده السلبي تُجاه الغطرسة الصهيونية، والمُبادرة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والقدس والمقدسيين

وأدان الحزب في بلاغ له “الجرائم الوحشية والعنصرية التي تُواصل اقترافها قواتُ الاحتلال الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني الذي يواجه سياسة التقتيل بصدورٍ عارية”.

و أعرب المكتب السياسي عن إدانته القوية للمخطط الإسرائيلي الغاشم، والرامي إلى الاستيلاء الجائر على منازل المقدسيين، خاصة بِحي الشيخ جراح، ومحاولة إفراغ الحرم القدسي تسهيلاً لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى انطلاقاً من باب العامود، وفق البلاغ ذاته. :

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