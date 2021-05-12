القسام تؤكد استشهاد قائد لواء غزة وعدد من رفاقه

هبة بريس ـ وكالات

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد قائد لواء غزة وعدد من القادة الميدانيين في غارة إسرائيلية، في الوقت الذي أكد فيه الجيش الإسرائيلي استهداف “هيئة أركان عمليات الحركة”.

وأضافت الكتائب في بيان مقتضب أن القائد باسم عيسى أبو عماد ورفاقه استشهدوا في غارة إسرائيلية على “مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة”، مشددة على أن هؤلاء القادة “نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن، ومن خلفهم آلاف القادة يواصلون المسير”.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات صحفية “قضينا على قادة كبار في هيئة أركان حماس -بينهم قائد لواء غزة- وهذه مجرد بداية”، فيما قال بيان للجيش الإسرائيلي “استهدفنا 4 من القيادات العسكرية لحماس يشكلون هيئة أركان عمليات الحركة”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على غزة إلى 56 شهيدا بينهم (14 طفلا و5 سيدات)، بالإضافة إلى 335 مصابا.

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