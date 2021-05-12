الدار البيضاء .. افتتاح حديقة الجامعة العربية في وجه العموم بعد إعادة تأهيلها
حديقة الجامعة العربية

الدار البيضاء ..افتتاح حديقة الجامعة العربية في وجه العموم

2021-05-12 / 5:25 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

افتتحت، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، في وجه العموم، حديقة الجامعة العربية، بعد إعادة تأهيلها وتهيئتها بكلفة إجمالية ناهزت مائة مليون درهم.

وتم إنجاز مشروع إعادة تأهيل وهيكلة هذا الفضاء الأخضر، في احترام تام للمناظر الطبيعية التي تعود لبداية القرن المنصرم، وكذا المعايير المعاصرة المتعلقة بحماية البيئة والتجهيزات التقنية والترفيهية.

وتمتد هذه الحديقة الكائنة بمقاطعة سيدي بليوط، التي تم تأهيلها بإشراف من جماعة الدار البيضاء وبتعاون مع شركة الدار البيضاء للتهيئة، على مساحة 30 هكتارا.

وتمت تهيئة جميع فضاءات الحديقة، وإحداث مسار رياضي، ومرافق للألعاب، ومقاه وأكشاك ومرافق صحية، ووضع التجهيزات العمومية، وذلك عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لعقلنة استعمال الموارد الطبيعية.

وتشكل هذه الحديقة، إحدى أهم معالم المدينة، باعتبارها المنتزه التاريخي للحاضرة الاقتصادية للمملكة، منذ بداية القرن الماضي ووجهة مفضلة للبيضاويين، وزوار المدينة.

واعتبارا للمكانة الرمزية التي تحظى بها الحديقة التي تعد أكبر منتزه حضري بإفريقيا، فقد حظيت باهتمام خاص كأحد المشاريع الكبرى الرامية إلى تحسين جودة عيش ساكنة المدينة وتنويع العرض الترفيهي لفائدتها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ابتدائية القنيطرة تدين “السدراوي” بثمانية أشهر حبس

ابتدائية القنيطرة تدين “السدراوي” بثمانية أشهر حبس

2021-05-12 / 5:17 مساءً
Photo of تسجيل 288 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 288 حالة شفاء جديدة من كورونا خلال 24…

2021-05-12 / 4:51 مساءً
Photo of تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-05-12 / 4:47 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس…

2021-05-12 / 4:26 مساءً
Photo of مجلس الشامي يقدم رؤيته لتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي

مجلس الشامي يقدم رؤيته لتنمية الأسواق الأسبوعية بالوسط القروي

2021-05-12 / 4:13 مساءً
Photo of عيد الفطر.. “النارسا” تدعو السائقين إلى التحلي باليقظة والحذر

عيد الفطر.. “النارسا” تدعو السائقين إلى التحلي باليقظة والحذر

2021-05-12 / 3:50 مساءً
Photo of إطلاق دراسة حول الاعتراف بقدرات المهاجرين الأفارقة في المغرب

إطلاق دراسة حول الاعتراف بقدرات المهاجرين الأفارقة في المغرب

2021-05-12 / 3:19 مساءً
Photo of الدكتور حمضي: تخفيف الإجراءات الاحترازية عملية مطلوبة وممكنة

الدكتور حمضي: تخفيف الإجراءات الاحترازية عملية مطلوبة وممكنة

2021-05-12 / 2:15 مساءً
Photo of تاونات : حجز وإتلاف 836 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة

تاونات : حجز وإتلاف 836 كلغ من المواد الغذائية…

2021-05-12 / 12:00 مساءً
Photo of أمن العيون ينفي تعرض “انفصالي” للتعنيف ويفتح تحقيقا في النازلة

أمن العيون ينفي تعرض “انفصالي” للتعنيف ويفتح تحقيقا في…

2021-05-12 / 10:45 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق