ابتدائية القنيطرة تدين “السدراوي” بثمانية أشهر حبس

هبة بريس ـ الرباط

قضت المحكمة الابتدائية Mمدينة القنيطرة، اليوم الأربعاء، بإدانة الحقوقي إدريس السدراوي، وحكمت عليه بالحبس النافذ ثمانية أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار البدني في الأدنى.

كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بأداء السدراوي تعويضا مدنيا قدره 5 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

وأدانت المحكمة رئيس “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” بتهم “إهانة رجل سلطة (قائد) أثناء مزاولته لمهامه، وإتلاف وثيقة، و مخالفة الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية”.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5