فرح الفاسي تتميز في سلمات ابو البنات

نجلاء مزيان - هبة بريس

حظي أداء النجمة المغربية فرح الفاسي لشخصية “زينب” في المسلسل الرمضاني “سلمات أبو البنات “، و الذي يبث على قناة MBC5، ( حظيت) بإعجاب المشاهدين و كذا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

و أشاد مجموعة من النشطاء و كذا زملائها في المجال الفني، باحترافية فرح الفاسي و كذا مدى اتقانها في تقمص دور مركب يجمع بين الرغبة في الانتقام و الحب و التضحية في آن واحد.

و الجدير بالذكر أن فرح الفاسي استطاعت بصم اسمها في المجال الفني منذ الوهلة الأولى، حيث أضحت الان تعد من نجمات الصف الأول بالسينما، كما أنها توجت بمجموعة من الجوائز في مهرجانات مختلفة

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