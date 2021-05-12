وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد دعمها “الراسخ” لإسرائيل

2021-05-12 / 4:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع لويد أوستن أكد في مكالمة مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، على دعم الولايات المتحدة “الراسخ” لإسرائيل.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون: “أوضح الوزير أوستن دعم الوزارة الراسخ لحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها”.

وأضاف: “أكد أوستن على أهمية اتخاذ جميع الأطراف خطوات لاستعادة الهدوء”.

ومنذ الاثنين، تتبادل قوات الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضربات صاروخية، أسفرت حتى الآن عن سقوط عشرات الإسرائيليين بين قتيل وجريح، وإعلان الطرف الفلسطيني عن مقتل 43 من سكان القطاع، بينهم 13 طفلا، وإصابة 300 شخص بجروح.

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