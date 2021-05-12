كوورونا المغرب
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خلال 24 ساعة .. تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-05-12 / 4:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 268 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 514432 حالة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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