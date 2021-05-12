إسرائيل تمدد حالة الطوارئ في المدن القريبة من غزة

2021-05-12 / 3:39 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قرّرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في كافة المدن الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، إثر استمرار عمليات القصف الصاروخية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، عن تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين إضافيين في البلدات الاسرائيلية التي تبعد 80 كلم عن قطاع غزة، وفقا لما نقله موقع “أي 24 نيوز” الإسرائيلية.

وأعلنت الحكومة الاسرائيلية، ليلة أمس، عن حالة طوارئ خاصة في مدينة اللد وسط إسرائيل، بعد فقدان الشرطة الإسرائيلية السيطرة على ما يحدث في المدينة، والتي جاءت في ذروة مواجهات أسفرت عن إصابة شخصين بصورة خطيرة وعشرة إصابات طفيفة.

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