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رسميا.. الحكومة تصادق على مواعيد الاستحقاقات الانتخابية 2021

2021-05-12 / 3:23 مساءً
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هبة بريس - الرباط

صادق مجلس الحكومة على مشاريع مراسيم تحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات ومجلس النواب يوم الأربعاء 8 شتنبر القادم.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 5 أكتوبر القادم.

وصادق المجلس على مشروع مرسوم يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم يوم الثلاثاء 21 شتنبر المقبل، وعلى مشروعي مرسومين يحددان تاريخ انتخاب أعضاء الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري يوم الجمعة 6 غشت المقبل.

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تعليق واحد

  1. هاد الإنتخابات غادي يدخلو التاريخ كأفشل إنتخابات فعصر المغرب الحديث و بسببه غادي يطيح فسلم الديموقراطية و ذلك لأن الشعب مل و كره شي حاجة سميتها انتخابات و حكومة في دولة فشلت في تسيير كارثة مايسمى زمن الفيلم الهندي كورونا

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