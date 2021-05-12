لوبان تدين إطلاق “حماس” صواريخ على إسرائيل

هبة بريس - وكالات

دان عدد من السياسيين اليمينيين الفرنسيين، اليوم الأربعاء، قيام حركة “حماس” الفلسطينية بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على مدن إسرائيلية.

وقالت مارين لوبان، رئيسة حزب “التجمع الوطني” – حزب “الجبهة الوطنية” سابقا (أقصى اليمين) – ومرشحة الانتخابات الرئاسية لعام 2022، على صفحتها في “تويتر”: “إن وابل الصواريخ التي أمطرتها حركة حماس على الأهالي المدنيين الإسرائيليين هو عمل غير مقبول. دعونا نأمل أن يجد الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني الطريق إلى السلام”.

وقدم العديد من أعضاء الحزب الجمهوري دعمهم لإسرائيل، ومنهم النائب الفرنسي عن هذا الحزب، إيريك سيوتي، الذي أعلن في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أن “مهاجمة إسرائيل هي مهاجمة الديمقراطية”.

من جانبه، ندد رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروسي بشدة “بما تنشره الصحافة من أخبار كاذبة ومعلومات غير صحيحة حول إسرائيل”.

كما نددت السياسية الفرنسية كونستانتين لاغريب، بهجمات “حماس” على إسرائيل، مؤكدة دعمها للأخيرة.

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