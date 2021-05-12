في بث مباشر.. داعية تونسي يعلن الأربعاء عيدا للفطر ويفطر علنيا

هبة بريس - وكالات

أعلن الداعية محمد الهنتاتي أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وفي بث مباشر على صفحته بفيسبوك تناول الطعام.

وعلى خلاف ما أعلنه مفتي تونس عثمان بطيخ، أكد الهنتاني أن الأربعاء هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر، أسوة بدول إفريقية أخرى رصدت فيها لجان الرؤية هلال شهر شوال.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فهذا العام هو الثاني على التوالي الذي يخالف فيه الهنتاني موعد دار الإفتاء التونسية بعيد الفطر.

وأثارت القصة الغريبة من الداعية التونسي ردود فعل واسعة بين التونسيين، ومواقع التواصل في العالم العربي، حيث لاقى فيديو البث المباشر مشاهدات عالية.

وكانت معظم الدول العربية، من بينها تونس، قد أعلنت تعذر رؤية هلال شهر شوال ليكون الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1442 هجري والخميس هو أول أيام عيد الفطر.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0