في بث مباشر.. داعية تونسي يعلن الأربعاء عيدا للفطر ويفطر علنيا

2021-05-12 / 1:32 مساءً
2
هبة بريس - وكالات

أعلن الداعية محمد الهنتاتي أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وفي بث مباشر على صفحته بفيسبوك تناول الطعام.

وعلى خلاف ما أعلنه مفتي تونس عثمان بطيخ، أكد الهنتاني أن الأربعاء هو أول أيام شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر، أسوة بدول إفريقية أخرى رصدت فيها لجان الرؤية هلال شهر شوال.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فهذا العام هو الثاني على التوالي الذي يخالف فيه الهنتاني موعد دار الإفتاء التونسية بعيد الفطر.

وأثارت القصة الغريبة من الداعية التونسي ردود فعل واسعة بين التونسيين، ومواقع التواصل في العالم العربي، حيث لاقى فيديو البث المباشر مشاهدات عالية.

وكانت معظم الدول العربية، من بينها تونس، قد أعلنت تعذر رؤية هلال شهر شوال ليكون الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1442 هجري والخميس هو أول أيام عيد الفطر.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القسام تؤكد استشهاد قائد لواء غزة وعدد من رفاقه

القسام تؤكد استشهاد قائد لواء غزة وعدد من رفاقه

2021-05-12 / 5:32 مساءً
Photo of وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد دعمها “الراسخ” لإسرائيل

وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد دعمها “الراسخ” لإسرائيل

2021-05-12 / 4:55 مساءً
Photo of الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بصاروخ أطلقته حماس

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده بصاروخ أطلقته حماس

2021-05-12 / 4:21 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي: يجب وضع حد للتصعيد الإسرائيلي- الفلسطيني

الاتحاد الأوروبي: يجب وضع حد للتصعيد الإسرائيلي- الفلسطيني

2021-05-12 / 4:06 مساءً
Photo of إسرائيل تمدد حالة الطوارئ في المدن القريبة من غزة

إسرائيل تمدد حالة الطوارئ في المدن القريبة من غزة

2021-05-12 / 3:39 مساءً
Photo of لوبان تدين إطلاق “حماس” صواريخ على إسرائيل

لوبان تدين إطلاق “حماس” صواريخ على إسرائيل

2021-05-12 / 2:22 مساءً
Photo of “برشلونة” يستفز العرب ويعلن تنظيم معرض افتراضي عن النادي من اسرائيل

“برشلونة” يستفز العرب ويعلن تنظيم معرض افتراضي عن النادي…

2021-05-12 / 1:05 مساءً
Photo of حالة غريبة.. امرأة تتحدث بلغة جديدة بعد استيقاظها من عملية جراحية

حالة غريبة.. امرأة تتحدث بلغة جديدة بعد استيقاظها من…

2021-05-12 / 12:41 مساءً
Photo of الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادات في جناح “حماس” العسكري

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادات في جناح “حماس” العسكري

2021-05-12 / 12:23 مساءً
Photo of منظمة: الجزائر تمر ب”مرحلة مظلمة وخطيرة”

منظمة: الجزائر تمر ب”مرحلة مظلمة وخطيرة”

2021-05-12 / 11:46 صباحًا

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق