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تاونات : حجز وإتلاف 836 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة

2021-05-12 / 12:00 مساءً
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هبة بريس

قامت لجنة إقليمية مختلطة مكونة من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والسلطة المحلية والدرك الملكي، بضبط وحدة إنتاجية سرية تستغل في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بدوار أولاد شطان بجماعة فضالات التابعة لإقليم بنسليمان، وحجز ما يقارب 1300 كلغ من الأكياس الممنوعة والمواد الأولية ومتلاشيات من البلاستيك.

وذكر بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن “هاته العملية مكنت من حجز أزيد من 990 كلغ من المواد الأولية، و154 كلغ من اللفافات البلاستيكية المصنعة، و125 كلغ من المتلاشيات البلاستيكية، و6 آليات تُستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة”.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات قامت بحجز جميع الآلات والمعدات المستغلة بهذه الوحدة السرية وكذا المواد البلاستيكية المستعملة في إنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة. كما قامت بتشميع المستودع وفتح بحث قضائي في هذا الشأن.

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