سعيد أمزازي

امزازي ينفي الحصول على تعويضات مالية مقابل منصب تعليمي بأبو ظبي

2021-05-12 / 10:14 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

نفى سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الحصول على تعويضات مالية شهرية مقابل عضويته في مجلس أمناء جامعة محمد الخامس بأبوظبي.

وقال أمزازي في بلاغ توضيحي، نشر على صفحته الرسمية ب”فيسبوك” أنه “كان يمارس عضويته بشكل عادي بمجلس أمناء جامعة محمد الخامس بأبوظبي منذ سنة 2015، بصفته رئيسا لجامعة محمد الخامس بالرباط، ومنذ 2018 بصفته وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.”

وأضاف البلاغ، أن آخر اجتماع لهذا المجلس عقد سنة 2019، كما أنه لم يسبق للوزير أن تلقى أي أجر شهري على هذه العضوية.

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