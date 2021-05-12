غزة.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43 شهيدا

هبة بريس - وكالات

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة الأربعاء إلى 43 شخصا جراء العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، أن من بين الشهداء طفلا وثلاث سيدات، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 296 إصابة بجروح مختلفة.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية والعديد من المواقع، في مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وألحق دماراً وخراباً وحالة من الخوف بين صفوف الأطفال.

وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية على خلفية مواجهات عنيفة شهدها المسجد الأقصى في شرق القدس لعدة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان وخلفت مئات الإصابات وسط تنديد إقليمي ودولي.

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