اعتقل بائع متجول باكادير
عبد الجليل ذكير

اكادير : اعتقال شاب اطلق صرخة اثر مصادرة عربته ومطالب باطلاق سراحه

2021-05-12 / 9:00 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

اطلق عبد الجليل ذكير ابن مدينة أكادير صرخة قوية بعد مصادرة السلطات لعربته في غيبته بعدما كان يهم باقتناء ماينوي عرضه للبيع كبائع متجول

عبد الجليل ذكير اختار ان يسلك طريق البيع والشراء بدل الخوض في الجريمة غير ان مصادرة السلطات لعربته غير مجرى حياته من شاب يعيل اسرة الى اخر يدخل السجن بسبب ” فيديو ” هاجم فيه ذات السلطات

ذكير بعد صرخته المدوية الت لاقت تجاوبا من لدن مغابة الفايسبوك فوجئ اول امس باعتقاله وتقديمه امام انظار العدالة بتهمة السب و القدف و إهانه السلطة

رواد الفايسبوك وتفاعلا مع قضيته تم اطلاق نداءات عاجلة قصد الافراج عن عبد الجليل الذي يعيل اسرة كاملة والنظر الى وضعه الحالي بكثير من المسؤولية سيما وان مهاجمته للسلطة جاءت بفعل غضب شديد

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