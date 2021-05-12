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طقس الاربعاء : سماء صافية مع تشكل سحب منخفضة

2021-05-12 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء ، أن تتشكل بعض السحب المنخفضة والكتل الضبابية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وذلك خلال الليل والصباح.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بالمملكة، مع إمكانية هبوب بعض الزوابع الرملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وجنوب المملكة، وضعيفة إلى معتدلة، من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد ،ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و 11 درجة بالمرتفعات والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و 19 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 09 و 15 درجة بباقي الأرجاء .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 18 و 23 درجة بالمرتفعات والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 26 و 32 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس، السهول الشمالية والوسطى، هضاب الفوسفاط ووالماس، منطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 32 و 36 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية،وما بين طنجة والدار البيضاء، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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