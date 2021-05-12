ندوة عن بعد تبحث الجوانب الطبية والعلمية المتعلقة بالقنب الهندي
القنب الهندي

ندوة عن بعد تبحث الجوانب الطبية والعلمية المتعلقة بالقنب الهندي

2021-05-12 / 8:00 صباحًا
0
هبة بريس ـ الرباط

شكلت الجوانب الطبية والعلمية المرتبطة بالقنب الهندي موضوع ندوة عن بعد، اليوم الثلاثاء، بمبادرة من الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي وبتعاون مع الجمعية المغربية لجراحة المسالك البولية.

وأبرز الأستاذ بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، نجيب الإدريسي، في كلمة بالمناسبة، أن استخدام الإنسان للقنب الهندي الطبي يعود إلى آلاف السنين، مشيرا إلى أن الصبغات المستخلصة من هذه المادة وباقي منتجاتها كانت متوفرة ويتم استخدامها بشكل كبير في المجال الطبي خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

ولاحظ السيد الإدريسي أن لجنة الأمم المتحدة للمخدرات، الهيئة التي تقرر طبيعة المواد التي يمكن اعتبارها مخدرات بموجب القانون الدولي، صادقت في 2 دجنبر 2020، على إعادة تصنيف القنب الهندي وبذوره في الاتفاقيات الدولية، اعترافا باستخدامه الطبي.

وتابع بالقول إن القنب الهندي وبذوره كانا يعتبران في السابق، ووفق التصنيف المتضمن في الملحق الرابع للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، باعتباره ضمن الفئة الأكثر تقييدا، نظرا لضعف أهميته الطبية، موضحا أن فعالية القنب الهندي الطبي ترتبط بشكل مباشر بسلالته وانتقائه والجرعة المحددة، ومضيفا أن القنب الهندي يعد نبتة طبية ذات أشكال متعددة (زهور القنب المجففة، وزيوت سائلة، وصبغة الكحول والغليسيرين).

من جهته، قال الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، شفيق الكتاني، إن الدروس المستخلصة في مجال القنب الهندي العلاجي تتطور عبر العالم، سواء في البلدان الأنغلوساكسونية أو الفرنكوفونية، مضيفا أن الإمكانيات العلاجية للقنب الهندي تعد هائلة.

ولاحظ أن موضوع القنب الهندي الطبي يعد جد مهم بالنسبة للباحثين والممارسين في المجال الطبي بالمغرب، معتبرا أن وجود إمكانية استخدام القنب الهندي لأغراض علاجية يتطلب اغتنام المغرب لهذه الفرصة لإجراء دراسات وأبحاث.

وتطرق الدكتور الصيدلاني، خالد العطاوي، من جانبه، إلى وجود عدد قليل من التجارب السريرية الاستشرافية والمراقبة حول نجاعة ومدى الاستجابة لمشتقات القنب الهندي، معتبرا أن المؤشرات العلاجية لهذه المادة تختلف من بلد لآخر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد العثور على 700 كلغ من المخدرات داخل سيارة.. أمن طنجة يفتح تحقيقا

بعد العثور على 700 كلغ من المخدرات داخل سيارة..…

2021-05-12 / 9:47 صباحًا
Photo of اكادير : اعتقال شاب اطلق صرخة اثر مصادرة عربته ومطالب باطلاق سراحه

اكادير : اعتقال شاب اطلق صرخة اثر مصادرة عربته…

2021-05-12 / 9:00 صباحًا
Photo of طقس الاربعاء : سماء صافية مع تشكل سحب منخفضة

طقس الاربعاء : سماء صافية مع تشكل سحب منخفضة

2021-05-12 / 8:30 صباحًا
Photo of أخنوش :”جود مستقلة ولا يمكنني منع أعضاء الحزب عن فعل الخير“

أخنوش :”جود مستقلة ولا يمكنني منع أعضاء الحزب عن…

2021-05-11 / 11:17 مساءً
Photo of أخنوش :”قضية 17 مليار كذب وخبر زائف والملف استعمل كسلاح ضدي“

أخنوش :”قضية 17 مليار كذب وخبر زائف والملف استعمل…

2021-05-11 / 11:03 مساءً
Photo of بينهم فتاة..الإطاحة بالمتورطين في سرقة وكالة صرف العملات بتطوان

بينهم فتاة..الإطاحة بالمتورطين في سرقة وكالة صرف العملات بتطوان

2021-05-11 / 10:13 مساءً
Photo of رباح : المغرب سيتجاوز 52 بالمائة من تحوله الطاقي سنة 2030

رباح : المغرب سيتجاوز 52 بالمائة من تحوله الطاقي…

2021-05-11 / 10:02 مساءً
Photo of ضبط مخدرات داخل سيارة متوقفة بأحد أحياء طنجة

ضبط مخدرات داخل سيارة متوقفة بأحد أحياء طنجة

2021-05-11 / 8:33 مساءً
Photo of الدار البيضاء ..توقيف ستينية روجت المخدرات والمؤثرات العقلي

الدار البيضاء ..توقيف ستينية روجت المخدرات والمؤثرات العقلي

2021-05-11 / 7:08 مساءً
Photo of ادانة برلمانية للمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

ادانة برلمانية للمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

2021-05-11 / 6:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق