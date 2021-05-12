مبعوث الأمم المتحدة : إسرائيل وحماس تتجهان نحو “حرب شاملة”

هبة بريس ـ وكالات

حذّر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الثلاثاء، من أنّ العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزّة سيُفضي إلى “حرب شاملة”.

ودعا وينسلاند الطرفين إلى “وقف إطلاق النار فورا”، مضيفا “نحن نتّجه نحو حرب شاملة. يتعيّن على قادة جميع الأطراف تحمّل مسؤوليّة وقف التصعيد”.

وقال: “الحرب في غزة ستكون مدمرة والناس العاديون هم من سيدفعون الثمن”.

وتوعد وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، مساء الثلاثاء، بأن الضربات الاسرائيلية على غزة “ليست سوى البداية”.

وصرح غانتس للتلفزيون قائلا: “لا يزال هناك كثير من الاهداف في دائرة الاستهداف، هذه ليست سوى البداية”.

وقال بعد مقتل ثلاثة اشخاص في اسرائيل، الثلاثاء، من صواريخ اطلقت من غزة: “ما من دولة ذات سيادة تقبل باستهداف سكانها، ونحن ايضا لا نقبل بذلك”.

وأكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، مساء الثلاثاء، أنّ “المقاومة جاهزة” إذا أرادت إسرائيل “التصعيد”.

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