أخنوش :”جود مستقلة ولا يمكنني منع أعضاء الحزب عن فعل الخير“
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أخنوش :”جود مستقلة ولا يمكنني منع أعضاء الحزب عن فعل الخير“

2021-05-11 / 11:17 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عقب رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على الاتهامات التي وجهت إلى حزبه من طرف بعض الأحزاب السياسية، بخصوص استغلال الحملات الخيرية لمؤسسة جود، في الانتخابات المقبلة.

و قال عزيز أخنوش أن هذه الأحزاب ما كان عليها أن تخاف من حزب لديه 37 مقعدا في مجلس النواب، موضحاً أن حزبه سيضع هذا الرقم كذلك وراءه، وستكون نتائجه أفضل في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أخنوش مؤكداً أن مؤسسة جود مؤسسة خاصة، ومستقلة، وهدف أعضائها هو فعل الخير ليس إلا”. مشددا على أن مؤسسة جود ليست بين المؤسسات الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار، رغم أن أعضاء بالحزب يعملون فيها، موضحاً أنه لا يستطيع أن يطلب منهم أن يتوقفوا عن فعل الخير”، إضافة إلى أن أنشطتها الخيرية تكون في سرية ولا يتم نشرها .

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