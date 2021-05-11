ترامب: ضعف بايدن وعدم دعمه لإسرائيل يؤدي إلى هجمات جديدة على حلفائنا
دونالد ترامب

ترامب يهاجم بايدن بسبب عدم دعمه لإسرائيل

2021-05-11 / 11:11 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الأحداث الجارية في فلسطين، معتبرا أنه تحت حكم خلفه جو بايدن “أصبح العالم أكثر عنفا لأن عدم دعمه لإسرائيل يؤدي لهجمات جديدة على حلفائنا”.

وقال ترامب إنه “يجب على الولايات المتحدة أن تقف دائما إلى جانب إسرائيل، وعلى الفلسطينيين أن ينهوا العنف والإرهاب والاعتداءات الصاروخية”، مشددا على أن “الولايات المتحدة ستقف دائما إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وأضاف: “الديمقراطيون يقفون إلى جانب المجنونة المعادية لأمريكا النائبة إلهان عمر وغيرها من الذين يهاجمون إسرائيل التي تتعرض لاعتداءات إرهابية”.

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