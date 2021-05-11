مستوطنون يغادرون اللّد ونتنياهو يعلن "الطوارئ" فيه
الصورة من مدينة اللّد

مستوطنون يغادرون مدينة اللّد ونتنياهو يعلن “الطوارئ” فيه

2021-05-11 / 10:50 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

غادر “إسرائيليون” مدينة اللّد في الداخل الفلسطيني المحتل، وسط تأكيد سلطات الاحتلال “خروجها عن السيطرة”، وإعلان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حالة “الطوارئ” فيها؛ وسط هبّة فلسطينية غاضبة في المدينة، فضلا عن عموم الأراضي الفلسطينية.

وتناقلت وسائل إعلام عبرية وحسابات مستوطنين ونشطاء فلسطينيين مشاهد خروج “إسرائيليين” من منازل في اللّد استعدادا لمغادرة من المدينة، فيما أكد ناشطون استعدادهم لمواجهة مسلحة مع الاحتلال.

وتشهد المدينة المحتلة عام 1948 غضبا عارما لدى الفلسطينيين في هبّة نصرة القدس، وهو ما تفاقم إثر استشهاد الشاب موسى حسونة، الاثنين، وتشييع جثمانه الثلاثاء.

وفي تصريح صحفي، قال رئيس بلدية اللد إن الاحتلال “فقد السيطرة كليا على المدينة”، ووصف ما يجري في شوارع المدينة بأنه “حرب أهلية بين العرب واليهود” مطالبا رئيس وزراء الاحتلال بإدخال الجيش لاستعادة السيطرة.

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