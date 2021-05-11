ارتفاع شهداء غزة إلى 32.. والاحتلال يواصل القصف

هبة بريس ـ وكالات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن حصيلة الشهداء الذي سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثلاثاء، ارتفع إلى 32 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن بين الشهداء 10 أطفال، في حين أصيب 220 شخصا بجروح مختلفة بسبب القصف على المنازل.

وفي خطوة خطيرة، أقدمت الاحتلال الإسرائيلي على تدمير برج سكني “هنادي” يتكون من 13 طابقا، و80 شقة سكنية، وقام بتسويته بالكامل وسط مدينة غزة

وقhمت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية، بقصف برج الجوهرة في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، والذي يضم مكاتب صحفية، تمهيدا لقصفه بالطيران الحربي.

وأغارت طائرات الاحتلال على مواطنين في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشعاد شابين أخوة من عائلة بركة.

وقامت طائرات مروحية للاحتلال بقصف أراض مختلفة ببلدة عبسان الجديدة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان.

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