ارتفاع شهداء غزة إلى 32.. والاحتلال يواصل القصف
الصورة ارشيفية

ارتفاع شهداء غزة إلى 32.. والاحتلال يواصل القصف

2021-05-11 / 10:32 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن حصيلة الشهداء الذي سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثلاثاء، ارتفع إلى 32 شهيدا، بينهم 10 أطفال وسيدة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن بين الشهداء 10 أطفال، في حين أصيب 220 شخصا بجروح مختلفة بسبب القصف على المنازل.

وفي خطوة خطيرة، أقدمت الاحتلال الإسرائيلي على تدمير برج سكني “هنادي” يتكون من 13 طابقا، و80 شقة سكنية، وقام بتسويته بالكامل وسط مدينة غزة

وقhمت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية، بقصف برج الجوهرة في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، والذي يضم مكاتب صحفية، تمهيدا لقصفه بالطيران الحربي.

وأغارت طائرات الاحتلال على مواطنين في مدينة دير البلح، ما أدى لاستشعاد شابين أخوة من عائلة بركة.

وقامت طائرات مروحية للاحتلال بقصف أراض مختلفة ببلدة عبسان الجديدة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مستوطنون يغادرون مدينة اللّد ونتنياهو يعلن “الطوارئ” فيه

مستوطنون يغادرون مدينة اللّد ونتنياهو يعلن “الطوارئ” فيه

2021-05-11 / 10:50 مساءً
Photo of مقتل سيدة واصابة 26 اخرين في هجمات صاروخية على تل أبيب

مقتل سيدة واصابة 26 اخرين في هجمات صاروخية على…

2021-05-11 / 9:12 مساءً
Photo of إسرائيل تستأنف الرحلات الجوية بعد توقف قصير

إسرائيل تستأنف الرحلات الجوية بعد توقف قصير

2021-05-11 / 8:59 مساءً
Photo of في قصف صاروخي ..إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان

في قصف صاروخي ..إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات…

2021-05-11 / 8:55 مساءً
Photo of البيت الأبيض: إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

البيت الأبيض: إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

2021-05-11 / 8:24 مساءً
Photo of كتائب القسام تدك تل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا

كتائب القسام تدك تل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا

2021-05-11 / 6:13 مساءً
Photo of تركيا تلغي دعوة وجهتها لوزير إسرائيلي

تركيا تلغي دعوة وجهتها لوزير إسرائيلي

2021-05-11 / 5:23 مساءً

“العفو الدولية” تتهم إسرائيل باستخدام “القوة الوحشية” ضد الفلسطينيين

2021-05-11 / 5:15 مساءً
Photo of الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد ميداني من حماس في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد ميداني من حماس في…

2021-05-11 / 4:49 مساءً
Photo of الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية

الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية

2021-05-11 / 4:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق