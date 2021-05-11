بينهم فتاة، الإطاحة بالمتورطين في سرقة وكالة صرف العملات بطريقة هوليودية بتطوان
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بينهم فتاة..الإطاحة بالمتورطين في سرقة وكالة صرف العملات بتطوان

2021-05-11 / 10:13 مساءً
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هبة بريس ـ تطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، مساء يومه الثلاثاء 11 ماي الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و46 سنة، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب المقرون بالسرقة في حق مستخدم بوكالة لصرف العملات بمدينة تطوان.

وكان اثنان من المشتبه فيهم قد تقدما أمس الاثنين أمام مستخدم بوكالة لصرف العملات بدعوى تحويل مبلغ مالي إلى العملة الصعبة، قبل أن يستوليا على مبلغ قدره 15 ألف أورو ويلوذا بالفرار من عين المكان على متن سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة.

الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني فور توصلها بإشعار حول هذه القضية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما في ظرف وجيز واستعادة جزء مهم من المبلغ المتحصل من هذه الجريمة، فضلا عن توقيف المشتبه فيها الثالثة التي كانت تحتفظ بجزء من هذا المبلغ المالي، وكذا المشتبه فيه الرابع الذي قام بتغيير لوحات ترقيم السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية مقابل توصله بجزء من المبلغ المتحصل منها.

وقد تم وضع ثلاثة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المشتبه فيها الرابعة لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية.

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