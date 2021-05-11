وزارة الأوقاف: عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر في ظل ظروف التدابير الاحترازية من عدوى وباء (كوفيد 19)، عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد.

وعزت الوزارة، في بلاغ، هذا القرار إلى التوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد.

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