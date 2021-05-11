وزارة الأوقاف: عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر في ظل ظروف التدابير الاحترازية من عدوى وباء (كوفيد 19)، عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد.
وعزت الوزارة، في بلاغ، هذا القرار إلى التوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد.
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في بيلاد غير المسلمين ستقام صلاة العيد في اسبانيا وفي بيلاد المسلمين لا تقام صلاة العيد فهم تحماق
Wakono thchmo
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للاسف متوقعين من هذه الوزارة كل شي لا فرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة
(وعزت الوزارة، في بلاغ، هذا القرار إلى التوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد.) لقد قلناها مرارا بان المساجد لا بواكي لها . اذ كل ما يدر الدرهم لا حجر عليه و قد راى المغاربة كلهم كيف كانت اسواقهم تعج بالناس دون حسيب او رقيب وكيف ان الحافلات تحمل فوق طاقتها و حكومتنا الموقرة تتفرج و كيف امتلات بعض مجطات القطار بالمواطنين تدافعا و تطاحنا امام عجز السلطة اما الحمامات الشعبية فحدث ولا حرج … طبعا كورونا لا تنتشر الا في المساجد و المصليات اما غيرها من التجمعات الإقتصادية خاصة فكورونا تمر من جنبها طالبة السلامة فعلا ان المساجد لا بواكي لها حتى من حكومة ما يسمى زورا بالإسلاميين