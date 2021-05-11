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وزارة الأوقاف: عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد

2021-05-11 / 9:47 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر في ظل ظروف التدابير الاحترازية من عدوى وباء (كوفيد 19)، عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد.

وعزت الوزارة، في بلاغ، هذا القرار إلى التوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد.

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‫5 تعليقات

  5. (وعزت الوزارة، في بلاغ، هذا القرار إلى التوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد.) لقد قلناها مرارا بان المساجد لا بواكي لها . اذ كل ما يدر الدرهم لا حجر عليه و قد راى المغاربة كلهم كيف كانت اسواقهم تعج بالناس دون حسيب او رقيب وكيف ان الحافلات تحمل فوق طاقتها و حكومتنا الموقرة تتفرج و كيف امتلات بعض مجطات القطار بالمواطنين تدافعا و تطاحنا امام عجز السلطة اما الحمامات الشعبية فحدث ولا حرج … طبعا كورونا لا تنتشر الا في المساجد و المصليات اما غيرها من التجمعات الإقتصادية خاصة فكورونا تمر من جنبها طالبة السلامة فعلا ان المساجد لا بواكي لها حتى من حكومة ما يسمى زورا بالإسلاميين

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