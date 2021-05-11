إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان

في قصف صاروخي ..إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان

2021-05-11 / 8:55 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن الجماعات المسلحة في قطاع غزة “ستدفع ثمنا باهظا” بعد إطلاق صواريخ من غزة وضربات جوية إسرائيلية على القطاع الساحلي.

وقال نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون وبجانبه وزير الدفاع وقائد الجيش “نحن في ذروة حملة كبيرة… حماس والجهاد الإسلامي دفعتا… وستدفعان ثمنا باهظا لعدوانهما”.

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي وآخر في قطاع الطاقة لرويترز إن خطا لأنابيب الوقود مملوكا لشركة حكومية إسرائيلية أصيب في هجوم صاروخي من غزة اليوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو بثته القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي ألسنة اللهب تتصاعد مما يبدو أنه مستودع ضخم للوقود بالقرب من مدينة عسقلان الساحلية جنوب تل أبيب.

وذكرت القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي أن عمليات التشغيل في محطة للطاقة في عسقلان لم تتأثر.

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