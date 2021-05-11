دول عربية تعلن الخميس الـ13 من مايو أول أيام عيد الفطر السعيد
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دول عربية تعلن الخميس الـ13 من مايو أول أيام عيد الفطر السعيد

2021-05-11 / 7:15 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت عدد من الدول العربية مساء الثلاثاء عن تعذر رؤية الهلال، مما يجعل غدا الأربعاء مكملا لشهر رمضان، وبعد غد الخميس الـ13 من مايو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وكانت السعودية من أولى الدول التي أعلنت الخميس غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت الإمارات وسوريا ومصر وقطر والكويت والبحرين والسودان واليمن والأردن وفلسطين ولبنان وسلطنة عمان والجزائر وليبيا، أن غدا الأربعاء مكملا لشهر رمضان، وأن الخميس هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

من جهته، أعلن ديوان الوقف السني في العراق اليوم الثلاثاء أن يوم الخميس المقبل أول أيام عيد الفطر.

وأكد مركز الفلك الدولي صباح الثلاثاء استحالة رؤية الهلال في كافة الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن “العيد فلكيا يوم الخميس”.

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