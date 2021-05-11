حامي الدين يدخل على خط قضية الريسوني بمجلس المستشارين

هبة بريس ـ الرباط

دخل عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية،على خط قضية الصحافي المعتقل سليمان الريسوني حيث طالب وزير العدل بطي ملف هذا الاعتقال.

ولفت حامي الدين في سؤال لوزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء الانتباه إلى الحالة الصحية للصحافي سليمان الريسوني الذي يخوض إضرابا عن الطعام لـ34 يوما، مضيفا أنه “أثار هذا الموضوع للتدخل من أجل احترام الحق في الحياة، الذي هو أقدس الحقوق، نسأل الله بالتعجيل لطي هذا الملف”.

تجدر الإشارة إلى أن عائلتي الصحافيين، عمر الراضي، وسليمان الريسوني، نفذا اعتصاما إنذاريا، لبضع ساعات في النهار، مند يوم أمس، أمام سجن عكاشة، لتسليط الضوء على وضعهما الصحي المتدهور، وفقا لعائلتيهما.

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