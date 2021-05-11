ردا على الاعتداءات الصهيونية…برلماني يُطالب بطرد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي
هبة بريس ـ الرباط
ردا على اعتداءات الاحتلال على المقدسيين ، طالب عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المتشارين، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب وطرد رئيسه .
وجاء ذلك في كلمة لحيسان باسم النقابة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حيث دعا أيضا لسحب رئيس مكتب الاتصال المغربي الموجود بإسرائيل.
وأضاف حيسان ” نتمنى من الحكومة أن تتفاعل مع هذا المطلب، وأن تتخذ قرارا يكون في مستوى ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، وفي مستوى هذا الشهر الفضيل”.
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2 تعليقات
حقيقة لقد صدقت الان مصطلح السياسة و هو اتقان فن الكذب .. لماذا يضحك السياسيون المغاربة على دقون الشعب المغربي؟ مصافحة الصهيوني بيد و التنديد من وراء الظهر .. على الأقل حاولوا أن تكسبوا ثقة الشعب لقد فقدت تماما .
لا يجب غلق مكتب الاتصال
يجب الإبقاء على العلاقة بإسرائيل
كما تم الاتفاق.. لأن أعداء الوحدة الترابية ينتضرون متل هاته الخطوات