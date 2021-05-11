“العفو الدولية” تتهم إسرائيل باستخدام “القوة الوحشية” ضد الفلسطينيين

2021-05-11 / 5:15 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ”استخدام القوة والوحشية ضد المتظاهرين الفلسطينيين في الصدامات الدائرة في القدس الشرقية”، التي أوقعت مئات الإصابات في صفوف المتظاهرين.

وشددت المنظمة على أن تلك الوسائل غير متناسبة وغير قانونية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى “الوقف الفوري لعمليات الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح وإنهاء التهجير القسري المستمر للفلسطينيين من القدس الشرقية”.

وقالت المنظمة إنها جمعت أدلة تكشف عن “نمط مروع من استخدام القوات الإسرائيلية للقوة التعسفية والمفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين المسالمين إلى حد كبير في الأيام الأخيرة”.

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