ادانة محامية بهيئة طنجة بالسجن والغرامة وتعويضات بالملايين

هبة بريس - مكتب طنجة

أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة، أمس الاثنين 10 ماي، أحكامها بخصوص خمس قضايا تتعلق بمحامية بهيئة طنجة سبق أن توبعت في إحداها من طرف قاضي التحقيق بالسرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير و في الباقي بالعديد من الجنح فاق عدد مجموعها 10 تتعلق بالاستمرار في المطالبة بتحصيل دين إنقضى بالوفاء و عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه و بث و توزيع إدعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم بسوء نية و التقاط صور بدون إذن و السب و القذف و التهديد و الإيذاء غير العمدي.

وبحسب مصدر مطلع فقد أدينت المحامية ب 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 10000,00 درهم و بأدائها تعويض مدني قدره 100.000,00 درهم و في ملف آخر بمؤاخذتها من أجل فعل السرقة و إعفائها من العقاب و تعويض قدره 30000,00 درهم.

قد قضت المحكمة بمؤاخذتها من أجل جنحة بث و توزيع إدعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص طبقا للفصول 447-1 و 447-2 و 447-3 من القانون الجنائي و معاقبتها بأربعة 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم و تحديد الإجبار في الأدنى و في الدعوى المدنية التابعة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف 100000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.

كما قضت في ملف آخر بمؤاخذتها من أجل فعل السرقة طبقا للفصلين 505 و 534 من القانون الجنائي و إعفائها من العقاب و بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.

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