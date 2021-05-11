الرباح: تخصيص 27 مليار درهم لتأهيل مطارح النفايات

هبة بريس - الرباط

كشف عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن مجموع الميزانية المخصصة لبرنامج تأهيل مطارح النفايات بلغت 21 مليار دهم، إلى جانب تخصيص استثمارات بقيمة 6 ملايين درهم ما بين 2021 و2024.

وذكر الرباح في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الميزانية المخصصة لتأهيل المطارح تهدف الى تأهيل 20 مركزا جديدا إلى جانب تأهيل 47 مطرحا عشوائيا.

وأشار الوزير الى أن الجماعات الترابية الكبرى تنتج أزيد من 80 بالمائة من النفايات المنزلية، مشددا على أن معالجة هذ الإشكالية عمل مشترك، تتدخل فيه وزارة الداخلية والبيئة ووزارة المالية.

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