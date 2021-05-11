في 5 دقائق.. “القسام” تطلق 137 صاروخا تجاه عسقلان وأسدود

هبة بريس - وكالات

أعلنت كتائب “عز الدين القسّام” الجناح المسلّح لحركة “حماس”، أنها أطلقت اليوم الثلاثاء، 137 صاروخا تجاه مدينتي عسقلان وأسدود الإسرائيليتين المحاذيتين لقطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الكتائب المكنى “أبو عبيدة” في بيان، إن “هذه الضربة (الصاروخية التي تعتبر كبيرة من حيث العدد) تم توجيهها خلال 5 دقائق”.

وأضاف أبو عبيدة: “ما زال في جعبتنا الكثير”، دون الإفصاح عن تفاصيل.

وأشارت الكتائب إلى أن الضربة لمدينتي أسدود (38 كم من غزة) وعسقلان (19 كم من غزة) جاءت ردًا على استمرار استهداف إسرائيل منازل في قطاع غزة.

بدورها توعدت “سرايا القدس” الجناح المسلّح لحركة “الجهاد الإسلامي” إسرائيل، برد قاس، جراء استهدافها لـ”مجاهديها، والمدنيين الآمنين”.

وقال المتحدث باسم السرايا المكنى “أبو حمزة” في تغريدات على تويتر “على العدو أن ينتظرنا في كل حين”.

وأضاف: “نؤكد على استمرار المعركة التي لن تتوقف ما دام العدوان قائما في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل”.

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