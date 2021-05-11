الوافي: سننظم عملية استثنائية لاستقبال مغاربة العالم في حال إلغاء “مرحبا2021”
هبة بريس - الرباط
أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب سينظم عمليات استثنائية لاستقبال مغاربة العالم، على غرار السنة الماضية في حال إلغاء عملية مرحبا 2021.
الوافي، أوضحت في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن تطور الوضعية الوبائية بدول إقامة الجالية المغربية ودول العبور هو محدد أساسي فيما يتعلق بما إن كانت عملية مرحبا سيتم تنظيمها من عدمه.
وأضافت الوزيرة أن جميع الاجراءات والتحضيرات اللوجيستيكية قد تمت لاستقبال مغاربة العالم في حال إعلان تنظيم عملية “مرحبا 2021″، مشددة على أن الوزارة ستلجأ لتنظيم رحلات استثنائية في حال إلغاء العملية هذه السنة أيضا.
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4 تعليقات
الجالية لا تنتضر منكم صك تمغرابيت لسنا عببدا عندكم. إن لم تفتحوا هده السنة دونا عن باقي دول العالم كالعادة فانتضروا مايسؤكم وهذا هو مايروج اوساط الجالية. كل الإسلامية حدودها مفتوحة أمام مواطنيها إلا انتم. لقد طفح الكيل منكم ومن حهلكم
لم نستفد يوما من عملية مرحبا اصلا
دائما ما توجهنا مباشرة لميناء الجزيرة الخضراء تم بعد دالك
التوجه مباشرة لمدينة مراكش ،لم نتلقى اي مساعدة و لو قارورة ماء
من مصلحة المغرب الغاء هذه العملية حتى لا تقوم بتوضيف اشخاص في هذه العملية .
لكن وضع شروط تعجيزية لسفر المهاجرين المغاربة سيكون من مصلحة اسبانيا و تركيا لانها ستكون الوجهة المفضلة في حال تعذر السفر لبلاد الاصل.
وزيرة فاشلة سيري فحالك الله ياخذ فيها الحق على هاد تمربر الرحالات وقهر الجالية
لسنا في حاجة لعملية استثنائية مثل السنة الماضية حيث ان تكاليف الباخرة من ست الفرنسية+تكاليف فحص كورونا كانت ستكلفنا(اسرة من 5 افراد) 5500 اورو. اضافة الى تكاليف الوصول ال هناك.الحمدلله قضينا عطلة رائعة في اسبانيا رفقة عدة اسر صديقة كمالاحظنا وجود كبيرللمغاربة من كل انحاء اروبا هناك.وان استمر صمت القبور من طرف المسؤلين في المغرب فستكون الوجهة القادمة كرواتيا ان شاء الله. هذه المرة لن نقع في فخ الانتظارحتى الاعلان المتاخرمن طرف الحكومة وسنقوم بالحجز قبل ارتفاع الاسعار