نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج

الوافي: سننظم عملية استثنائية لاستقبال مغاربة العالم في حال إلغاء “مرحبا2021”

2021-05-11 / 12:59 مساءً
4
هبة بريس - الرباط

أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب سينظم عمليات استثنائية لاستقبال مغاربة العالم، على غرار السنة الماضية في حال إلغاء عملية مرحبا 2021.

الوافي، أوضحت في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن تطور الوضعية الوبائية بدول إقامة الجالية المغربية ودول العبور هو محدد أساسي فيما يتعلق بما إن كانت عملية مرحبا سيتم تنظيمها من عدمه.

وأضافت الوزيرة أن جميع الاجراءات والتحضيرات اللوجيستيكية قد تمت لاستقبال مغاربة العالم في حال إعلان تنظيم عملية “مرحبا 2021″، مشددة على أن الوزارة ستلجأ لتنظيم رحلات استثنائية في حال إلغاء العملية هذه السنة أيضا.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالخط الاحمر : هل تستمر أزمة الخطاب بين الاحزاب والشباب ؟؟

بالخط الاحمر : هل تستمر أزمة الخطاب بين الاحزاب…

2021-05-11 / 9:57 مساءً
Photo of فشل مناورة بذيئة لـ “البوليساريو” في البرلمان الأوروبي

فشل مناورة بذيئة لـ “البوليساريو” في البرلمان الأوروبي

2021-05-11 / 8:18 مساءً
Photo of المغرب يجدد رفضه القاطع للإجراءات أحادية الجانب التي تمس بالوضع القانوني للقدس الشريف

المغرب يجدد رفضه القاطع للإجراءات أحادية الجانب التي تمس…

2021-05-11 / 4:28 مساءً
Photo of الحبس والغرامة للبرلماني عبد المولى في قضية إصدار شيكات بدون رصيد

الحبس والغرامة للبرلماني عبد المولى في قضية إصدار شيكات…

2021-05-11 / 4:08 مساءً
Photo of وزراء الخارجية العرب: نشيد بدور لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة

وزراء الخارجية العرب: نشيد بدور لجنة القدس في الدفاع…

2021-05-11 / 4:03 مساءً
Photo of قضايا الهجرة.. لفتيت يؤكد على الدور الريادي للملك محمد السادس

قضايا الهجرة.. لفتيت يؤكد على الدور الريادي للملك محمد…

2021-05-11 / 3:15 مساءً
Photo of بمشاركة بوريطة.. بدء أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث التطورات في فلسطين

بمشاركة بوريطة.. بدء أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث…

2021-05-11 / 1:31 مساءً
Photo of في مراسلات وجهها لأحزاب اسبانية.. الPPS: استضافة زعيم ” البوليساريو” سلوك مستفز

في مراسلات وجهها لأحزاب اسبانية.. الPPS: استضافة زعيم ”…

2021-05-11 / 1:14 مساءً
Photo of أخنوش يعبر لرئيس الحزب الشعبي الاسباني عن خيبة أمل المغاربة من استقبال غالي

أخنوش يعبر لرئيس الحزب الشعبي الاسباني عن خيبة أمل…

2021-05-11 / 12:08 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يؤجل مساءلة العثماني حول تداعيات جائحة كورونا

مجلس المستشارين يؤجل مساءلة العثماني حول تداعيات جائحة كورونا

2021-05-11 / 11:33 صباحًا

‫4 تعليقات

  1. الجالية لا تنتضر منكم صك تمغرابيت لسنا عببدا عندكم. إن لم تفتحوا هده السنة دونا عن باقي دول العالم كالعادة فانتضروا مايسؤكم وهذا هو مايروج اوساط الجالية. كل الإسلامية حدودها مفتوحة أمام مواطنيها إلا انتم. لقد طفح الكيل منكم ومن حهلكم

  2. لم نستفد يوما من عملية مرحبا اصلا
    دائما ما توجهنا مباشرة لميناء الجزيرة الخضراء تم بعد دالك
    التوجه مباشرة لمدينة مراكش ،لم نتلقى اي مساعدة و لو قارورة ماء
    من مصلحة المغرب الغاء هذه العملية حتى لا تقوم بتوضيف اشخاص في هذه العملية .
    لكن وضع شروط تعجيزية لسفر المهاجرين المغاربة سيكون من مصلحة اسبانيا و تركيا لانها ستكون الوجهة المفضلة في حال تعذر السفر لبلاد الاصل.

  4. لسنا في حاجة لعملية استثنائية مثل السنة الماضية حيث ان تكاليف الباخرة من ست الفرنسية+تكاليف فحص كورونا كانت ستكلفنا(اسرة من 5 افراد) 5500 اورو. اضافة الى تكاليف الوصول ال هناك.الحمدلله قضينا عطلة رائعة في اسبانيا رفقة عدة اسر صديقة كمالاحظنا وجود كبيرللمغاربة من كل انحاء اروبا هناك.وان استمر صمت القبور من طرف المسؤلين في المغرب فستكون الوجهة القادمة كرواتيا ان شاء الله. هذه المرة لن نقع في فخ الانتظارحتى الاعلان المتاخرمن طرف الحكومة وسنقوم بالحجز قبل ارتفاع الاسعار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق