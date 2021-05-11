أخنوش يعبر لرئيس الحزب الشعبي الاسباني عن خيبة أمل المغاربة من استقبال غالي

2021-05-11 / 12:08 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أجرى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار اتصالا عبر تقنية المحادثة المصورة مع رئيس الحزب الشعبي الإسباني، بابلو كاسادو الثلاثاء 11 ماي 2021.

هذا الإتصال كان الغرض منه، إجراء نقاش مفتوح وصريح حول الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية، والمتعلقة بوجود المدعو إبراهيم غالي في الأراضي الإسبانية.

و خلال هذه المحادثة، عبر رئيس التجمع الوطني للأحرار عن خيبة أمل وعدم فهم المغاربة لظروف استقبال المدعو إبراهيم غالي، والتي تقوض مناخ الثقة الذي ساد دائما بين المغرب وإسبانيا.

وأشار أخنوش إلى أن تاريخ الشراكة بين المملكة وإسبانيا، الذي تميز بخيارات التقارب والتعاون الاستراتيجي، يناشد اليوم مسؤولية جميع الأطراف والقوى الإسبانية الحية للعمل على الحفاظ على المكتسبات بين البلدين.

ومن جانبه، أشار بابلو كاسادو إلى تسجيل 5 أسئلة برلمانية من أجل مطالبة الحكومة بتوضيحات حول الدخول غير القانوني وغير المعلن عنه، وبهوية مزورة لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في مرسلات وجهها لأحزاب اسبانية.. الPPS: استضافة زعيم ” البوليساريو” سلوك مستفز

في مرسلات وجهها لأحزاب اسبانية.. الPPS: استضافة زعيم ”…

2021-05-11 / 1:14 مساءً
Photo of الوافي: سننظم عملية استثنائية لاستقبال مغاربة العالم في حال إلغاء “مرحبا2021”

الوافي: سننظم عملية استثنائية لاستقبال مغاربة العالم في حال…

2021-05-11 / 12:59 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يؤجل مساءلة العثماني حول تداعيات جائحة كورونا

مجلس المستشارين يؤجل مساءلة العثماني حول تداعيات جائحة كورونا

2021-05-11 / 11:33 صباحًا
Photo of نواب “البيجيدي”: العثماني لم يهدد بالاستقالة من الحزب بسبب قانون “الكيف”

نواب “البيجيدي”: العثماني لم يهدد بالاستقالة من الحزب بسبب…

2021-05-11 / 10:22 صباحًا
Photo of بوريطة يتباحث ونظيره التركي عقد “لجنة القدس”

بوريطة يتباحث ونظيره التركي عقد “لجنة القدس”

2021-05-11 / 10:09 صباحًا
Photo of بوريطة يتباحث مع نظيره الغيني الاستوائي

بوريطة يتباحث مع نظيره الغيني الاستوائي

2021-05-10 / 9:06 مساءً
Photo of الطوغو تجدد التاكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب

الطوغو تجدد التاكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب

2021-05-10 / 5:35 مساءً
Photo of بوريطة يتباحث ونظيره الرواندي تعزيز العلاقات بين البلدين

بوريطة يتباحث ونظيره الرواندي تعزيز العلاقات بين البلدين

2021-05-10 / 4:22 مساءً
Photo of أخنوش: المغرب يحتاج إلى مواقف وقرارات تعيد الثقة إلى العلاقات مع إسبانيا

أخنوش: المغرب يحتاج إلى مواقف وقرارات تعيد الثقة إلى…

2021-05-10 / 3:22 مساءً
Photo of تطرقا لقضية الصحراء والأزمة الليبية.. بوريطة يتباحث ونظيره الكونغولي

تطرقا لقضية الصحراء والأزمة الليبية.. بوريطة يتباحث ونظيره الكونغولي

2021-05-10 / 3:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق