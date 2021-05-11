“الله يسهل عليك يابا”…مشهد مؤثر لطفل يلاحق جنازة والده في غزة

2021-05-11 / 11:46 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

تداولت وسائل إعلامية فلسطينية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مؤثرا لطفل يودع والده الذي قتل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويظهر الفيديو طفلا يلاحق جنازة والده وهو في حالة من الذعر والحزن الشديدين لفقدانه.

وعندما وصل الطفل إلى مقدمة الجنازة حيث كان والده محمولا على الأكتاف، أخذ يناجي أبيه قائلا “الله يسهل عليك يابا”.

وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل لاعلى قطاع غزة منذ مساء أمس الإثنين عن مقتل 24 فلسطينا بينهم 9 أطفال إضافة إلى إصابة 103 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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