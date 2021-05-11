سعد الدين العثماني

مجلس المستشارين يؤجل مساءلة العثماني حول تداعيات جائحة كورونا

2021-05-11 / 11:33 صباحًا
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هبة بريس

قرر مكتب مجلس المستشارين تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي كان من المزمع عقدها اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021 في موضوع “الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19″، إلى غاية يوم 25 ماي 2021.

وأفاد بلاغ للمجلس، أنه قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 6 ماي 2021.

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