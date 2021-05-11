رضا الطاوجني

أكادير.. الناشط الفايسبوكي “الطاوجني” يتعرض لمحاولة إحراق وجهه ب ” الماء القاطع”

2021-05-11 / 11:13 صباحًا
1
ع اللطيف بركة - هبة بريس

تعرض الناشط الفايسبوكي ” رضا الطاوجني” بعد زوال يوم السبت 8 ماي الجاري، لمحاولة إعتداء بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة أكادير، بعدما تمكن راكب دراجة نارية من رشه بمادة حارقة ” الماء القاطع” بداخل سيارته التي كان يتواجد بها مع إبنه .

وقد أستغل راكب الدراجة النارية ” المجهول” الازدحام المروري على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين مدار شارع عبد الرحيم بوعبيد و شارع الجيش الملكي بالطريق الوطنية رقم 1، بعد أن إقترب من سيارة ” الطاوجني” وحاول سكب قنينة ” الماء القاطع” على وجهه، ومن حسن الصدف أن سائق الدراجة النارية قد أفلت الهدف، ونجى الطاوجني مع أبنه من المادة الحارقة.

وقد فتحت السلطات الامنية تحقيق حول عملية الاعتداء التي نفذها ” مجهول” ولم تصل بعد التحريات الوصول إليه، بالتزامن مع نداء عممه الناشط الفايسبوكي عبر شريط فيديو على قناته، يطالب من خلاله سائقي السيارات المتوفرة على جهاز ” كاميرا” من التعاون معه ومده بشريط مسجل على أمل الوصول للشخص المعتدي.

وشكل هذا الفعل الجرمي الخطير، إنتهاكا جديدا لحياة الناشط الفايسبوكي، وسط تساؤل عن الجهات التي تقف من وراء هذا الاسلوب ” الاجرامي” الفريد من نوعه، وهل الخرجات الاعلامية الاخيرة ل ” الطاوجني” قد ازعجت ” لوبي مجهول” خصوصا بعد تناوله آخر موضوع عن إختفاء شحنة من سمك ” لانكوست” بميناء أكادير دون أن تطالهم يد العدالة، في حين أن متتبعين ل ” طاوجني” أكدوا في اتصالات مختلفة ب ” هبة بريس” أن لا شيء يبرر فعل تهديد حياة مواطن للخطر، فهل تفك السلطات الامنية هذا اللغز ” الجريمة” وتوقيف الجاني او جناة محتملين.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
9

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش :”جود مستقلة ولا يمكنني منع أعضاء الحزب عن فعل الخير“

أخنوش :”جود مستقلة ولا يمكنني منع أعضاء الحزب عن…

2021-05-11 / 11:17 مساءً
Photo of أخنوش :”قضية 17 مليار كذب وخبر زائف والملف استعمل كسلاح ضدي“

أخنوش :”قضية 17 مليار كذب وخبر زائف والملف استعمل…

2021-05-11 / 11:03 مساءً
Photo of بينهم فتاة..الإطاحة بالمتورطين في سرقة وكالة صرف العملات بتطوان

بينهم فتاة..الإطاحة بالمتورطين في سرقة وكالة صرف العملات بتطوان

2021-05-11 / 10:13 مساءً
Photo of رباح : المغرب سيتجاوز 52 بالمائة من تحوله الطاقي سنة 2030

رباح : المغرب سيتجاوز 52 بالمائة من تحوله الطاقي…

2021-05-11 / 10:02 مساءً
Photo of ضبط مخدرات داخل سيارة متوقفة بأحد أحياء طنجة

ضبط مخدرات داخل سيارة متوقفة بأحد أحياء طنجة

2021-05-11 / 8:33 مساءً
Photo of الدار البيضاء ..توقيف ستينية روجت المخدرات والمؤثرات العقلي

الدار البيضاء ..توقيف ستينية روجت المخدرات والمؤثرات العقلي

2021-05-11 / 7:08 مساءً
Photo of ادانة برلمانية للمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

ادانة برلمانية للمس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

2021-05-11 / 6:59 مساءً
Photo of كاسادو لأخنوش وبركة ..” سأطلب توضيحات حول دخول “غالي” لإسبانيا”

كاسادو لأخنوش وبركة ..” سأطلب توضيحات حول دخول “غالي”…

2021-05-11 / 6:41 مساءً
Photo of حامي الدين يدخل على خط قضية الريسوني بمجلس المستشارين

حامي الدين يدخل على خط قضية الريسوني بمجلس المستشارين

2021-05-11 / 6:02 مساءً
Photo of ردا على الاعتداءات الصهيونية…برلماني يُطالب بطرد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي

ردا على الاعتداءات الصهيونية…برلماني يُطالب بطرد رئيس مكتب الاتصال…

2021-05-11 / 5:43 مساءً

تعليق واحد

  1. على العدالة المغربية والقانون المغربي ان يتدخل وياءخد الطريق الصحيح لان هدا خطير جدا ان يقع في المغرب الجديد هدا خطير لان هدا لم يبقى يقع في دول لها قانون وعدالة ومسؤلية والامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق