أكادير.. الناشط الفايسبوكي “الطاوجني” يتعرض لمحاولة إحراق وجهه ب ” الماء القاطع”

ع اللطيف بركة - هبة بريس

تعرض الناشط الفايسبوكي ” رضا الطاوجني” بعد زوال يوم السبت 8 ماي الجاري، لمحاولة إعتداء بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة أكادير، بعدما تمكن راكب دراجة نارية من رشه بمادة حارقة ” الماء القاطع” بداخل سيارته التي كان يتواجد بها مع إبنه .

وقد أستغل راكب الدراجة النارية ” المجهول” الازدحام المروري على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين مدار شارع عبد الرحيم بوعبيد و شارع الجيش الملكي بالطريق الوطنية رقم 1، بعد أن إقترب من سيارة ” الطاوجني” وحاول سكب قنينة ” الماء القاطع” على وجهه، ومن حسن الصدف أن سائق الدراجة النارية قد أفلت الهدف، ونجى الطاوجني مع أبنه من المادة الحارقة.

وقد فتحت السلطات الامنية تحقيق حول عملية الاعتداء التي نفذها ” مجهول” ولم تصل بعد التحريات الوصول إليه، بالتزامن مع نداء عممه الناشط الفايسبوكي عبر شريط فيديو على قناته، يطالب من خلاله سائقي السيارات المتوفرة على جهاز ” كاميرا” من التعاون معه ومده بشريط مسجل على أمل الوصول للشخص المعتدي.

وشكل هذا الفعل الجرمي الخطير، إنتهاكا جديدا لحياة الناشط الفايسبوكي، وسط تساؤل عن الجهات التي تقف من وراء هذا الاسلوب ” الاجرامي” الفريد من نوعه، وهل الخرجات الاعلامية الاخيرة ل ” الطاوجني” قد ازعجت ” لوبي مجهول” خصوصا بعد تناوله آخر موضوع عن إختفاء شحنة من سمك ” لانكوست” بميناء أكادير دون أن تطالهم يد العدالة، في حين أن متتبعين ل ” طاوجني” أكدوا في اتصالات مختلفة ب ” هبة بريس” أن لا شيء يبرر فعل تهديد حياة مواطن للخطر، فهل تفك السلطات الامنية هذا اللغز ” الجريمة” وتوقيف الجاني او جناة محتملين.

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