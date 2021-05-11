كلميم: الأمن الوطني يودع العشرات من الدراجات النارية بالمحجز البلدي

هبة بريس - أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادر متطابقة، أن مصالح الأمن الوطني بمدينة كلميم التابعة لولاية أمن العيون، قد تمكنت من حجز دراجات نارية حددتها ذات المصادر في 20 دراجة، بسبب خرقهم للقانون المعمول به.

عملية الحجز جاءت بعد أن شنت المصالح الأمنية بمدينة كليميم، حملة موسعة استهدفت جل الأحياء السكنية والمدارات، من أجل ضبط مخالفي حظر التجوال الذي أقرته وزارة الداخلية في وقت سابق، إبتدأ من 8 مساء إلى غاية الساعة 6 صباحاً، حفظا على سلامة عموم المواطنين والمواطنات، ومن أجل محاربة تفشي فيروس كورونا.

الحملة الأمنية مكنت مصالح الشرطة بكلميم، من إبداع العشرات من الدراجات النارية المحجز البلدي، بعد خرقهم قانون الإلتزام بحالة الطوارئ، عبر تجوالهم ليلا على متن دراجات نارية، البعض منها لا يتوفر على وثائق قانونية.

وللإشارة فقد إنخرطت ولاية أمن العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية بشكل إيجابي من خلال التدبير الأمني السليم، الذي تنهجه منذ بداية هذه الجائحة، حيث ساهمت بشكل كبير في تطبيق القانون وعدم التساهل مع أي مخالف، وذلك من أجل حماية سلامة مواطني الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة، على اعتبار أن فيروس كورونا سريع الإنتشار ويهدد سلامة المواطنين.

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