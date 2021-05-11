إسرائيل تستدعي 5 آلاف عنصر ووزير الدفاع يأمر بمواصلة قصف غزة

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة “روسيا اليوم” بالقدس بأن وزير الشرطة والمفتش العام الإسرائيليين قررا تجنيد 8 سرايا احتياط لحرس الحدود لتوفير الدعم للشرطة للتعامل مع الأحداث.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم إعطاء الضوء الأخضر لاستدعاء 5 آلاف عنصر احتياط إلى الخدمة.

من جهة أخرى، بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بنشر بطاريات مدفعية على تخوم قطاع غزة، وفق ما أفادت مراسلتنا.

وأوعز وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للجيش بمواصلة الهجمات على غزة، وأصدر تعليمات لقيادة الجبهة الداخلية بالاستعداد لحملة إعلامية لمواجهة “ادعاءات فلسطينية كاذبة”، وفق تعبيره.

وكان عدد من قناصل دول أوروبية زار حي الشيخ جراح في القدس للتعرف على وضع أسر فلسطينية مهددة بالطرد.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن الوضع فيما يتعلق بإخلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية يثير القلق الشديد، مشيرا إلى أن هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر على الأرض.

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