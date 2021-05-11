ناصر بوريطة

بوريطة يتباحث ونظيره التركي عقد “لجنة القدس”

2021-05-11 / 10:09 صباحًا
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هبة بريس

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، مباحثات مع نظيرة التركي مولود تشاووش أوغلو، قصد عقد لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وحسب قصاصة لوكالة الأناضول، فقد تحدث الوزيرين عبر الهاتف في إمكانية عقد اللجنة المذكورة، التي يرأسها جلالة الملك محمد محمد السادس.

هذا ويشار إلى أن المملكة المغربية أعلنت في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنها تابعت بقلق بالغ الأحداث العنيفة المتواترة في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى وما شهدته باحاته من اقتحام وترويع للمصلين الآمنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف البلاغ أن “المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس، تعتبر هذه الانتهاكات عملا مرفوضا ومن شأنها أن تزيد من حدة التوتر والاحتقان، كما تعتبر أن الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل وتدعو الى تغليب الحوار واحترام الحقوق، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك.

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