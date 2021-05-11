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الخميسات.. العثور على جثة داخل الصندوق الخلفي لسيارة والأمن يحقق

2021-05-11 / 9:48 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخمسيات بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الاثنين 10 مارس الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص تم اكتشاف جثته داخل الصندوق الخلفي لسيارة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بإشعار بشأن العثور على سيارة مهملة بالقرب من مقبرة “سيدي غريب” بنفس المدينة، قبل أن يتم وضع السيارة رهن إشارة مصالح الشرطة القضائية حيث عملت على إخضاعها لعملية تفتيش دقيق ورفع للآثار البيومترية الجينية، قبل أن يتم العثور على جثة الهالك في حالة تحلل داخل الصندوق الخلفي للسيارة.

وقد تم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب وظروف الوفاة، فيما تواصل فرق الشرطة القضائية العمل على تتبع كافة مسارات البحث من أجل تحديد هوية الهالك ورصد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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