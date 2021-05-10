احتجاجات حاشدة في تركيا من أجل القدس والأقصى
احتجاجات حاشدة في تركيا

احتجاجات حاشدة في تركيا من أجل القدس والأقصى

2021-05-10 / 11:53 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

تجمع آلاف الأتراك أمام سفارة إسرائيل في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول يوم الاثنين للاحتجاج على الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ورغم إجراءات العزل العام المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا، حمل المحتجون في إسطنبول، ومنهم فلسطينيون وسوريون، الأعلام الفلسطينية ورددوا قائلين “إلى غزة… تسقط إسرائيل وتسقط أمريكا”.

وفي وقت سابق أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالات بعدة زعماء في الشرق الأوسط لبحث العنف المتصاعد.

وتحدث أردوغان هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزعيم حماس إسماعيل هنية.

وذكر مكتب أردوغان أن الرئيس التركي أبلغ العاهل الأردني أن الهجمات “الوحشية” على الفلسطينيين تستهدف المسلمين كافة مضيفا أنه ينبغي لتركيا والأردن العمل معا لوقفها.

كما بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التطورات في الأراضي الفلسطينية مع نظرائه في روسيا، وإيران، والجزائر، وباكستان.

وتصاعدت الاشتباكات في القدس بشكل كبير اليوم الاثنين. وقال مسؤولو الصحة في غزة إن 20 شخصا على الأقل، منهم تسعة أطفال، قتلوا في غارات جوية إسرائيلية بعد أن أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة صواريخ طالت الجانب الإسرائيلي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسرائيل تسمي عميلتها العسكرية ضد غزة بـ”حراس الجدار”

إسرائيل تسمي عميلتها العسكرية ضد غزة بـ”حراس الجدار”

2021-05-10 / 10:21 مساءً
Photo of الاشتباكات مستمرة.. 150 صاروخا من غزة مقابل غارات مكثفة

الاشتباكات مستمرة.. 150 صاروخا من غزة مقابل غارات مكثفة

2021-05-10 / 10:14 مساءً
Photo of جريمة شنعاء بليبيا …عذّب ابنته بالماء الساخن حتى الموت

جريمة شنعاء بليبيا …عذّب ابنته بالماء الساخن حتى الموت

2021-05-10 / 9:56 مساءً
Photo of كاستيكس: فرنسا “تخرج” من أزمة الوباء

كاستيكس: فرنسا “تخرج” من أزمة الوباء

2021-05-10 / 9:40 مساءً
Photo of وزير ايراني بالعبرية: الجبناء وحدهم يتفاخرون بقتل الأطفال

وزير ايراني بالعبرية: الجبناء وحدهم يتفاخرون بقتل الأطفال

2021-05-10 / 9:32 مساءً
Photo of سرايا القدس تطلق صاروخ بدر 3 ” ..تعرف على ابرز مميزاته

سرايا القدس تطلق صاروخ بدر 3 ” ..تعرف على…

2021-05-10 / 9:20 مساءً
Photo of الرئاسة الفلسطينية تدين “الجريمة الإسرائيلية” التي أدت لمقتل 20 فلسطينيا

الرئاسة الفلسطينية تدين “الجريمة الإسرائيلية” التي أدت لمقتل 20…

2021-05-10 / 8:35 مساءً
Photo of الخارجية الروسية تصدر بيانا حول أحداث القدس

الخارجية الروسية تصدر بيانا حول أحداث القدس

2021-05-10 / 8:17 مساءً
Photo of بلدية تل أبيب تفتح الملاجئ بشكل فوري

بلدية تل أبيب تفتح الملاجئ بشكل فوري

2021-05-10 / 8:00 مساءً
Photo of الاحتلال يقصف مناطق سكنية في قطاع غزة و سقوط 20 شهيد

الاحتلال يقصف مناطق سكنية في قطاع غزة و سقوط…

2021-05-10 / 7:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق