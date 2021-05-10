كاستيكس: فرنسا “تخرج” من أزمة الوباء

هبة بريس ـ وكالات

علن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس خلال تقديمه تفاصيل جديدة متعلقة بإعادة فتح المتاجر والمطاعم في البلاد، أن فرنسا “تخرج” بالتدريج من أزمة كوفيد-19.

وقال كاستيكس: “أعلن بأوضح طريقة ممكنة.. نحن أخيرا بصدد الخروج في إطار خطة طويلة الأجل من هذه الأزمة الصحية”، مضيفا: “من الواضح أن هذا الخروج سيتم بطريقة تقدمية وحذرة ومدعومة. لكن الاتجاه واضح، نحن نقترب من النهاية وهذه أخبار جيدة”.

وأشار إلى أن شرفات المطاعم والحانات ستفتح في جميع أنحاء البلاد في 19 مايو، لكن عملها سيقتصر على نصف طاقتها الاستيعابية، في حين سيكون تناول الطعام في الداخل ممكنا اعتبارا من 9 يونيو أيضا بنصف السعة.

وستتم إعادة فتح المتاجر في 19 مايو، ولكن مع فرض قيود على عدد الأشخاص الذين يمكن إدخالهم بناء على مساحة كل متجر، مع رفع القيود في 30 يونيو.

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